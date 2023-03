Roma in silenzio stampa dopo respingimento ricorso per Mourinho

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - La Roma da oggi e fino al derby del 19 marzo sarà in silenzio stampa in occasione dei pre e post partita delle gare contro Sassuolo e Lazio. E' la protesta del club giallorosso dopo che la Corte sportiva d'appello ha respinto il ricorso della società per la squalifica di due giornate di Josè Mourinho. La Roma è furiosa per la decisione, perché si aspettava quantomeno la riduzione della sanzione a un turno di stop per l'espulsione del tecnico in Cremonese-Roma, visti sia l'avviso di deferimento arrivato al quarto uomo Serra dalla procura federale, sia la difesa fornita dai legali del club in occasione delle audizioni. Discorso a parte per la partita di Europa League con la Real Sociedad dove Mourinho parlerà in conferenza stampa perchè secondo la Roma non sarebbe giusto che una protesta nei confronti della giustizia sportiva italiana ricada sull'Uefa. (ANSA).

