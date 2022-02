Jacobs tifa curling: “Pechino dopo Tokyo! Che gioia!”

All'indomani della conquista di una storica medaglia d'oro nel curling alle Olimpiadi invernali di Pechino, sono arrivati anche i complimenti di Marcell Jacobs. "Ringrazio il presidente del Coni, Malagò, per le sue belle parole sull'oro tricolore nel curling. Mi unisco alla sua felicità per i successi della nazionale, a Pechino come a Tokyo. Bravissimi Stefania e Amos! In bocca al lupo ai nostri campioni per le prossime gare".