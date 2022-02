PECHINO (Cina) - Si chiude con l'ultimo posto la finale del pattinaggio short track di 1500 metri di Yuri Confortola. L'azzurro era stato già escluso nelle semifinale B, ma era stato ripescato dalla giuria dopo la decisione di squalificare il cinese Ren. In finale però Confortola è stato superato dal gruppo, non riuscendo a mantenere il loro ritmo e chiudendo così al decimo posto. Oro per il sudcoreano Hwang.