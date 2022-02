Pechino 2022, primo caso di doping: positivo sciatore iraniano

PECHINO - In attesa di saperne di più sul caso Valieva, arriva il primo caso di doping ai Giochi Invernali di Pechino. Si tratta dello sciatore iraniano Hossein Saveh Shemshaki, positivo al deidroclorometil Testosterone, uno steroide anabolizzante. A renderlo noto è la ITA, la International Testing Agency responsabile dei controlli antidoping durante l'Olimpiade cinese. Shemshaki è risultato positivo in occasione di un test fuori dalle competizioni effettuato lunedì 7 febbraio a Pechino. Lo sciatore iraniano, 35 anni, è stato sospeso in via precauzionale e può avvalersi del diritto di richiedere le controanalisi.