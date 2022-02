Pechino 2022, Goggia: due giri in allenamento poi rientro a Casa Italia VIDEO

YANQING - Sofia Goggia , che non prenderà parte domani al supergigante femminile di Pechino 2022 , ha svolto questa mattina due giri di allenamento in supergigante, decidendo poi "di rientrare al villaggio olimpico". La sciatrice bergamasca, ha riferito la Federazione , "continuerà a monitorare la propria situazione fisica insieme allo staff della Commissione Medica FISI".

Proverà a esserci per la discesa libera

Goggia, la miglior sciatrice di velocità del mondo in questa stagione, è alle prese con il grave infortunio di Cortina del 23 gennaio: 29 anni, campionessa olimpica in carica di discesa, ha vinto sei gare durante la stagione, di cui 4 libere e due di SuperG. Sofia proverà a recuperare per la discesa libera del 15 febbraio.