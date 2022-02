Goggia, niente Super G a Pechino 2022: si punta la discesa libera

PECHINO (Cina) - Sofia Goggia non parteciperà al Super Gigante delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022: la decisione ufficiale è stata annunciata dopo che la sciatrice bergamasca ha svolto in mattinata due giri di allenamento, a cui hanno fatto seguito il rientro nel villaggio. Andrea Panzeri, presidente della commissione medica della Fisi, infonde però ottimismo sul rientro a breve della sciatrice: "Sofia sta abbastanza bene. E' chiaro che se non avesse una gara così importante fra pochi giorni saremmo tutti più tranquilli", afferma a Sky Sport. "Sapevamo che sarebbe stata una corsa contro il tempo. Domani c'è il SuperG ma sapevamo già che era quasi impossibile per lei gareggiare". L'azzurra non ci sarà dunque per la gara di venerdì ma spera di essere al via per la discesa libera del 15 febbraio. "La scelta di non fare il SuperG è a 360 gradi. Un po' per motivi fisici, un po' per scelta tecnica, avendo messo gli sci ai piedi soltanto ieri. Avere qualche giorno in più ora per aumentare i carichi di lavoro e per vedere le sue sensazioni è importante. Stiamo lavorando, vedremo quanto si sentirà in grado di forzare Sofia. Sarà al via se le condizioni fisiche lo permetteranno, senza correre alcun rischio. Noi siamo qui per provarci", ha concluso Panzeri.