Vince oro sulle note di Rocket Man, la risposta di Elton John

TORINO - Non solo la soddisfazione enorme per aver conquistato una medaglia d'oro inseguita da anni nelle Olimpiadi invernali in corso, per l'atleta americano Nathan Chen, fresco vincitore dell'artistico a Pechino 2022, è arrivato anche un ringraziamento speciale. È quello giunto da parte di Elton John, che attraverso i social network ha partecipato a distanza alla festa.