Pechino 2022, Moioli-Visintin argento nello snowboard: undicesima medaglia

Omar Visintin e Michela Moioli regalano all'Italia l'undicesima medaglia alle Olimpiadi di Pechino (superando le dieci conquistate a Pyeongchang). Il team azzurro ha chiuso al secondo posto nello snowdboard a squadre miste di specialità e ha portato a casa la medaglia d'argento. Al primo posto il team Usa (Nick Baumgartner e la neo campionessa olimpica Lindsey Jacobellis, 76 anni in due) . Medaglia di bronzo per la coppia canadese composta da Eliot Grondin e Meryeta Odine, mentre quarto è finito il team di Italia 2 composto da Lorenzo Sommariva e Caterina Carpano. Quest'ultima è caduta quando era in fase di forte recupero. Visintin-Moioli hanno mancato per 20 centesimi l'oro, mentre il secondo equipaggio azzurro Sommariva-Carpano ha sfiorato il bronzo, con la Carpano che a un certo punto ha concluso un salto planando sulla schiena della Odin, cadendo.

Mioli-Visintin: "Abbiamo dato tutto"

Al termine della gara Michela Moioli ha espresso tutta la sua gioia per la medaglia d'argento. "L'individuale è andata come sappiamo e oggi ci tenevo veramente tanto a fare una medaglia con Omar. Era la prima volta di questa gara alle Olimpiadi e alla fine è una possibilità di medaglia in più. Io ero tesa, molto, però avevo Omar che, oltre a partire davanti, mi ha trascinato con la sua tranquillità e positività, e ho cercato solo di fare una bella gara. In finale ho dato tutto ma purtroppo la Jacobellis è stata più veloce. Va bene così. È comunque un argento di squadra, una bella prova anche per me perché dopo l'altro giorno ero in down". "Ci avrei messo una firma per l'argento e il bronzo", ha dichiarato Omar Visintin. "Dopo la gara individuale sapevo che la prova a squadre sarebbe stata una grossa possibilità di medaglia, soprattutto con Michela che è in formissima. Ho lavorato nell'ultimo mese e mezzo per essere qui dopo l'infortunio; i medici mi avevano detto che ce l'avrei fatta ed io ho cercato di vivermela bene, anche se non fossi stato al 100%".

Superato PyeongChang

"Il primo obiettivo è raggiunto: abbiamo superato il numero di medaglie vinte a Pyeongchang (10, ndr) - ha detto il presidente del Coni Malagò - Lo abbiamo fatto grazie a una disciplina come lo snowboard dove siamo diventati una potenza mondiale”.