Pechino 2022, Federica Brignone carica Sofia Goggia: "Fa bene a provarci"

PECHINO - "Fa bene provare a fare la gara, quest'anno in discesa è stata la migliore, se si fida può ancora vincere". Così Federica Brignone commenta il 'debutto' di Sofia Goggia, alla prima vera uscita sulle nevi di Yanqing nella prima prova cronometrata della discesa olimpica. Poi commenta la sua prova: "Sul piano era talmente dritta che ho saltato la porta, anche nei curvoni non bisogna chiudere e la più grande difficoltà è portare velocità, stare bene chiusi e sui dossi sfruttare le pendenze per sfruttar bene la velocità. Non so se ho fatto amicizia con questa pista, ma domani sarò già in qualifica". La gara è in programma martedì.