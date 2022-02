Sci alpino Pechino 2022: oro per Odermatt, cade De Aliprandini

De Aliprandini: "Ero vicino, potevo giocarmi la medaglia"

Al termine della gara, Luca De Aliprandini ha dichiarato: "Sicuramente l'obiettivo era un altro. Dopo la prima manche non pensavo di esser andato così bene, non mi fidavo tanto, ma ero vicino e potevo giocarmi la medaglia. È chiaro che è dura da digerire ma questo son le gare. So quanto ho lavorato in queste settimane per arrivare qui pronto, son riuscito ad allenarmi bene nell'ultima settimana. Fisicamente sto bene e quindi potevo giocarmi le mie chance. È un peccato che la gara più importante, su cui lavori tutto l'anno, è stata fatta in queste condizioni di visibilità dove ho avuto un po' di difficoltà, perché quando non vedo, non mi fido e rimango un po' arretrato e gli errori vengono di conseguenza, cosa che non succede quando la visibilità è buona". "È un peccato ma ora testa al team event e poi andare a casa per resettare un po' tutto e ripartire da quello che di buono abbiamo fatto in questa stagione, per affrontare le ultime tre gare di Coppa del mondo", ha aggiunto l'azzurro.