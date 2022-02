Pechino 2022: Hofer quarto nell'inseguimento, oro per Fillon Mailett

Lukas Hofer conclude sfiorando il podio nell'inseguimento maschile di 12,5 km di biathlon ai Giochi di Pechino 2022 . L'azzurro, con una straordinaria prestazione al poligono - con 20 su 20 al tiro - è risalito fino al quarto posto, a un passo dalla medaglia. L'oro è andato al francese Quentin Fillon Mailett , in 39'07"5, argento per il norvegese Tarjei Boe (+28"6), bronzo al russo Eduard Latypov (+35"3). Quindi, proprio Hofer, arrivato a 51"1 dal vincitore. Il vincitore della sprint maschile Johannes Boe è crollato chiudendo al quinto posto.

Hofer: "Felice della prestazione, deluso dal quarto posto"

Lukas Hofer non nasconde il rammarico: "Quando ho tagliato il traguardo stavo quasi per piangere, sono stato davvero vicino al podio". "Ci stavo sperando e ci stavo credendo ma mi sono mancate le forze nelle ultime salite e quando Latypov si è voltato e mi ha visto, ha spinto una volta di più. Sono felice della prestazione ma molto deluso di questo quarto posto", aggiunge Hofer che prova poi a ritrovare il buonumore: "Sarebbe bello bersi una birra e dimenticare il finale di questa gara ma sfortunatamente non c'è nulla al Villaggio Olimpico... Devo prendere le cose positive di questa prova, credere in me stesso per ripartire da capo nelle prossime gare e dare tutto quello che ho".