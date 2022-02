Pechino 2022, Goggia: "Fiera di poter rappresentare la nazione"

L'azzurra Sofia Goggia, dopo i dubbi sulla sua presenza ai Giochi invernali di Pechino 2022 a causa dell'infortunio rimediato il 23 gennaio 2021 nel Super G a Cortina, ha voluto esprimere tutto il suo entusiasmo per esserci, tramite un post su Instagram: "Olimpiadi, il luogo dove i sogni che albergano nel cuore dei bambini possono divenire realtà. Non vorrei essere da nessun'altra parte al mondo se non qui a #Beijing2022 per dare il mio massimo: sono fiera e onorata di aver la possibilità di rappresentare la mia Nazione".