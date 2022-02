Short track Pechino 2022: Sighel quinto nei 500m, oro a Liu

L'azzurro Pietro Sighel ha concluso in quinta posizione la finale dei 500 metri di short track alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022, alla quale si era qualificato grazie ad un millesimo di secondo di vantaggio in semifinale. Sighel, che aveva conquistato l'argento nella staffetta mista, è caduto nel corso della gara a cinque, ma si è ugualmente classificato. La finale è stata vinta da Shaoang Liu, ungherese di madre cinese. L'argento è andato al russo Konstantin Ivliev, bronzo per il canadese Steven Dubois, alla sua seconda medaglia individuale a Pechino.