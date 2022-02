Curling Pechino 2022, prima vittoria per l'Italia maschile

L'Italia si schioda dall'ultimo posto nel round robin maschile di curling alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovannella hanno battuto 8-4 la Svizzera, in una sfida decisa di fatto già al nono end. È con questo punteggio, infatti, che si è chiuso il penultimo parziale di gara, ma gli elvetici hanno cercato di giocarsela all'ultimo end nel tentativo, non riuscito, di raggiungere il pareggio. Per quanto riguarda le altre sfide delle 13:05 italiane (20:05 cinesi), la Gran Bretagna ha battuto 8-2 la Danimarca. Nel girone del round robin, la Svezia è al comando con cinque vittorie in altrettante partite. L'Italia è nona.