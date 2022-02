Pechino 2022, sci alpino. Razzoli e Vinatzer: "Avvicinamento va bene"

PECHINO - Tra due giorni è in programma lo slalom maschile olimpico. Sulle piste di Yanqing, Giuliano Razzoli, Alex Vinatzer e Tommaso Sala proveranno ad arricchire il bottino dello sci alpino azzurro a questa edizione dei Giochi. La vigilia è buona, c'è aria di moderato ottimismo in casa azzurra. "Queste giornate stanno andando bene, come da programma. Abbiamo fatto qualche giorno di allenamento di slalom. Faremo ancora qualche giro domani. L'avvicinamento sta andando bene, mi sto abituando a questa neve. Quanto bene e quanto sono in forma lo dirà la classifica della gara, però sono contento di queste giornate" le parole di Giuliano Razzoli.