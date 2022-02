Pechino 2022, snowboard: Lauzi fuori dalla finale del big air maschile

PECHINO - Niente da fare per Emiliano Lauzi nelle qualificazioni del big air maschile di Pechino 2022. Il milanese, brillante quinto nello slopestyle, è stato eliminato nella specialità del big air, dove non è andato oltre il ventiduesimo posto con con un punteggio complessivo di 93 punti. Lauzi ha ottenuto 23,50 punti nella prima run, 80,75 nella seconda e 12.25 nella terza. Il migliore atleta di giornata è stato il canadese Max Parrot con 164,75 punti, seguito dal giapponese Takeru Otsuka con 160 e dallo statunitense Redmond Gerard con 158,75. Nella gara femminile non erano presenti atlete azzurre. La finale è prevista martedì 15 febbraio.