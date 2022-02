PECHINO - Pettorale numero 13 per Sofia Goggia nella discesa olimpica dei Giochi Invernali di Pechino. La bergamasca partirà dunque nel secondo gruppo di atlete. La prima a scendere in pista, col numero 1, Elena Curtoni. Col 10 e 11 Nicol e Nadia Delago, quindi Mikaela Shiffrin e la Goggia. In tutto prenderanno parte alla discesa - che scatterà alle 11 locali, le 4 in Italia - 36 atlete.