Pechino 2022, Goggia: "Sembrava tutto in fumo, invece ci sono!"

PECHINO (Cina) - Il momento di Sofia Goggia è arrivato. Nella notte tra lunedì e martedì (ore 4:00) la sciatrice azzurra darà la medaglia olimpica nella gara di discesa libera. Sofia si è aperta via social network per raccontare questo momento ma, soprattutto, le preoccupazioni vissute dopo l'infortunio rimediato a Cortina: "Domani partirò con il numero 13. Con il cuore che mi vola e contentezza stampata in viso. Consapevole di aver dato tutto. Perché avrei dovuto esserci a prescindere, ma poi, con quella caduta, tutto sembrava andato in fumo...Invece: ci sono!".

Goggia: "Olimpiadi, dove ciascun atleta vorrebbe essere"

La campionessa bergamasca, sempre nel post su Instagram, ricorda "il parterre a Cortina che ammutolisce in pochi secondi" dopo la caduta, seguita dalle "interminabili lacrime in elicottero" e "l'esito delle risonanze che non voglio sentire, ma che mi toccherà sapere". Però adesso è a Pechino con testa e cuore concentrati sulla discesa di martedì: ""ìL'altro giorno, quando sono entrata in casetta per fare la ricognizione della prima prova, ho guardato quei cinque cerchi e la scritta di Pechino 2022: ho avuto un'esplosione di felicità nel cuore. Non vorrei essere da nessun'altra parte se non qui! Perché le Olimpiadi sono il posto dove ciascun atleta vorrebbe essere...Oh, quel mio sogno nel cuore sin da bambina".