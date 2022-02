Pechino 2022, Pellegrino: "Ci sarà da lottare, ma vogliamo esserci"

PECHINO - "La gara della staffetta di domenica, nella mia frazione in classico, mi ha dato molta fiducia e penso che anche De Fabiani sarà sul pezzo". Così Federico Pellegrino presenta la team sprint in programma domani alle Olimpiadi di Pechino . "Abbiamo passato l'estate concentrati ognuno sull'obiettivo delle proprie gare individuali, ben sapendo però che la seconda settimana olimpica ci avrebbe dato la possibilità di giocarci qualcosa d'importante nella team sprint . Questo pomeriggio faremo un allenamento di rifinitura in vista di domani. Adesso le condizioni si sono decisamente raffreddate , con una gara nel tardo pomeriggio e dovremo fare molta attenzione, abituandoci a non raffreddarci perché le temperature sono calate drasticamente. Cercheremo di tenere, come sempre, tutto sotto controllo ma le sensazioni sono positive ".

De Fabiani: "Siamo pronti"

Positivo alla vigilia anche Francesco De Fabiani: "Direi che siamo pronti ad affrontare la gara. Mi sento abbastanza bene, purtroppo nella staffetta non sono riuscito a dare il cambio come avrei voluto ma ho avuto qualche problema con i materiali nello scorrimento. Era un giorno difficile, con tanta neve e ci poteva stare. Domani ci saranno buone condizioni, molto diverse da quelle incontrate ad Oberhof lo scorso anno e la neve cambiava ogni minuto. Farà molto freddo, saremo al limite con -20 e non dovremmo sottovalutarlo perché comunque si aspetta per dare il cambio, e son tre minuti in cui sei fermo magari anche sudato: sarà importante non perdere troppo calore e prendere freddo".