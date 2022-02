Paltrinieri su Goggia: "La sua forza è mentale, ci ha creduto come me"

Paltrinieri: "Vedevo gli altri che si allenavano al massimo e io non potevo fare niente"

Conclude così il campione azzurro: " Sofia ha detto che il difficile è stato crederci quando c'era il buio assoluto? Ricordo che nella mia situazione è stato uguale. In gara non avevo più paura o preoccupazione, ero lì e me la dovevo giocare, punto e basta. Il problema è stato il mese prima, quando non mi allenavo. Vedevo tutti i miei compagni di nazionale prepararsi al massimo della forma e io che non potevo nuotare. Ti viene lo sconforto in quelle situazioni lì ma io avevo persone che mi stavano vicino che cercavano di tirare fuori il meglio di me in quelle situazioni lì e farmi credere che fosse ancora tutto possibile. Sarà stato così anche per lei. E' stata una impresa quella che ha fatto Sofia".