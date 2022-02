Orgoglio Italia a Pechino, Mattarella chiama Malagò: "Siete molto bravi"

TORINO - E' una Italia che vince e che sogna quella della spedizione olimpica a Pechino e a congratularsi con tutto il team è il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha telefonato al presidente del Coni Giovanni Malagò. Grande soddisfazione per il capo della stato che al numero uno dello sport italiano ha confidato: "La prego di rivolgere alle atlete e agli atleti italiani i miei complimenti per i risultati sinora conseguiti e per il comportamento avuto in queste Olimpiadi. Siete stati molto bravi, continuate così. Un particolare saluto va a Sofia Goggia. L'ho seguita, ho visto quanti sacrifici ha fatto per tornare dopo l'infortunio. A lei i miei più vivi apprezzamenti, ovviamente da estendere ai tecnici, ai dirigenti e alle federazioni. Al vostro rientro in Italia vi aspetto al Quirinale". Insomma, è già grande festa, ma i giochi invernali non sono ancora terminati.