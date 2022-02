Pechino 2022: Eileen Gu argento nello slopestyle, vince la Gremaud

PECHINO - Mathilde Gremaud ha trionfato nella gara di slopestyle freeski femminile alle Olimpiadi di Pechino 2022. La svizzera è stata premiata dalla giura con il punteggio di 86.65 al secondo salto, che le ha permesso di mettersi al collo la medaglia d'oro. Alle sue spalle, seconda medaglia in questi giochi olimpici per la cinese ma americana di nascita Ailing Eileen Gu, seguita dall'estone Kelly Sildaru. Silvia Bertagna ha chiuso in top ten, grazie ad un ottimo secondo salto, nel quali i giudici l'hanno premiata con un 61.85, che è valso alla gardenese la decima posizione nelle tre run finali.