Goggia, parla la mamma: "Ha compiuto un'impresa straordinaria"

ROMA - "In passato quando scendeva era stravolta. Adesso vivo le gare con tranquillità e serenità . Sono connessa con lei e cerco di trasmetterle il massimo dell'energia. Lei da subito ha trovato la forza di realizzare la riabilitazione, poi ha deciso di trasferirsi a Verona per essere più vicina al luogo della riabilitazione e della palestra. Ha compiuta una impresa straordinaria . Tornare sugli sci dopo un incidente del genere è merito della sua volontà , tenacia e resilienza . In questi giorni pensavo a lei come ad un bucaneve, fiore che sta sotto la neve e poi con la sua forza esce e si propende verso la luce". Così Giuliana Goggia , mamma di Sofia , in una intervista a Sky Sport , nel commentare l'argento della discesista azzurra nella libera di Pechino 2022 .

"É un esempio per i giovani"

"E' un esempio per tanti giovani e non solo. Anche per me, per noi familiari. In questa fase della sua vita ha una luce dentro. Come mamma sono felice per questa sua crescita personale. Mi gratifica molto e mi rende felice per la sua vita. Non vedo l'ora di abbracciarla", ha aggiunto la mamma della campionessa bergamasca.