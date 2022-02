Pechino 2022, caso Valieva: "Contaminata da un farmaco del nonno"

Kamila Valieva sarebbe risultata positiva a causa della "contaminazione" con un medicinale per il cuore che stava assumendo il nonno. É questa la tesi sostenuta dalla quindicenne russa durante l'audizione con il TAS. Denis Oswald, capo della commissione disciplinare del Cio, secondo la Bbc, ha dichiarato: "La sua argomentazione era che questa contaminazione fosse avvenuta con un prodotto che stava assumendo suo nonno". In conferenza, Oswald ha espresso il parere che il caso Valieva "sia qualcosa di diverso da quanto successo a Sochi 2014, dal doping istituzionalizzato, ma senza dettagli è difficile farsi un'opinione certa". Lo staff della giovane pattinatrice "è sotto inchiesta", ha poi confermato, aggiungendo il dettaglio che il campione B della Valieva non e' stato ancora testato per le controanalisi, dopo la positività emersa dal campione A. Valieva ha parlato con l'emittente russa Channel One dopo la prova del 'corto', annunciando: "Questi giorni sono stati molto difficili per me. È come se non avessi più emozioni. Sono felice ma allo stesso tempo sono emotivamente stanca".