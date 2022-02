Pechino 2022, curling maschile: svanisce il sogno azzurro

È svanito il sogno dell'Italia nel curling maschile alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. La vittoria per 10-3 sulla Danimarca al settimo end non basta agli azzurri per continuare a sperare nella rimonta in classifica nel torneo. La squadra azzurra, composta da Joel Retornaz, Simone Gonin, Sebastiano Arman e Amos Mosaner è ormai certa dell'eliminazione a seguito della vittoria in contemporanea della Cina sulla Svizzera (6-5 all'extra end) che chiude di fatto i giochi per il passaggio ai play-off.