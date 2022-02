Fontana, parla il marito-allenatore: "Mai chiesto di fare il ct"

Il marito-allenatore di Arianna Fontana, Anthony Lobello, ha voluto rispondere al Presidente della Fisg Andrea Gios che venerdì 18 febbraio, in conferenza stampa, aveva dichiarato che il tecnico non sarebbe mai stato l'allenatore di tutti. Da Casa Italia, l'italo-americano ha affermato: "Non ho mai chiesto di diventare ct. Credo che le relazioni possono andare in direzioni differenti e c'è sempre un modo per risolvere i problemi. Non importa quello che tu possa pensare di un'altra persona ma a volte devi lavorare insieme per un obiettivo". Inoltre, sull'eventuale disponibilità ad incontrare il numero uno della Federghiaccio, Lobello ha dichiarato: "Certo, assolutamente, ma bisogna avere la volontà di risolvere il problema. L'unica ragione per cui parlo è perchè penso positivo".