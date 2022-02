PECHINO - Thomas Bach guarderà le Paralimpiadi da casa. Il Cio ha annunciato che il dirigente tedesco, sentito in settimana il presidente dell'Ipc Andrew Parsons, ha concordato che non sarà presente ai Giochi Paralimpici Invernali di Pechino, in programma dal 4 al 13 marzo. A rappresentare il Cio durante l'evento sarà il vicepresidente Ser Miang Ng.