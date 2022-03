PECHINO (CINA) - Si sentono fino in Cina gli effetti della guerra, con la biathleta ucraina Anastasiia Laletina che si è infatti ritirata dalle Paralimpiadi invernali e non ha partecipato alle gare in corso a Pechino perché suo padre, soldato dell'esercito ucraino, è stato catturato dalle truppe russe che hanno invaso l'Ucraina. La portavoce del team Nataliia Harach lo ha confermato a 'Usa Today' aggiugendo che che la casa di un assistente allenatore ucraiano è stata bombardata a Kharkiv.