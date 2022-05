Milano-Cortina, Malagò: "Tema della sostenibilità sarà fondamentale"

"I territori sono gli assoluti protagonisti di un appuntamento come questo. Senza il valore e il supporto dei territori non avremmo mai raggiunto l'obiettivo. Abbiamo avuto l'intuizione e la capacità di far comprendere a chi doveva decidere, quanto uniche e inimitabili siano le eccellenze della Valtellina e delle altre aree geografiche che ospiteranno i Giochi invernali 2026". Sono le parole di Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano-Cortina 2026, nel confonto con istituzioni e stakeholder del territorio nella ‘due-giorni’ organizzata in Valtellina (oggi a Sondrio e domani a Bormio) proprio dalla Fondazione Milano-Cortina 2026 e da Regione Lombardia. All’evento di oggi ha preso parte, oltre a Malagò, anche il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.