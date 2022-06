Olimpiadi Invernali 2030, la Spagna rinuncia a candidarsi

Niente Olimpiadi Invernali in Spagna. Il Comitato olimpico di Madrid guidato da Alejandro Blanco ha annunciato che non ci sarà alcuna candidatura per ospitare sui Pirenei i Giochi Invernali del 2030 in seguito al mancato accordo fra Catalogna e Aragona. Blanco ha dichiarato: "Non siamo nelle condizioni di presentare un progetto olimpico". Per quanto riguarda la suddivisione delle sedi fra le due regioni era stata raggiunta un'intesa tecnica "ma nel momento in cui sono entrati in scena i rappresentanti politici, non c'è stato accordo né progressi. Questa candidatura l'abbiamo distrutta a casa nostra". A questo punto le tre potenziali candidate restano Sapporo, Salt Lake City e Vancouver.