Milano-Cortina, Cirio: "Fa sorridere chi parla di inclusione ma esclude Torino"

TORINO - «Mi è piaciuta la frase del ministro Salvini: 'Far pagare ai cittadini le scelte sbagliate di qualche governo del passato non è spirito olimpico'. Lo spirito olimpico è inclusione. E' per questo che a chi giustamente, anche nella propria attività politica, fa dell'inclusione un suo valore, mi fa sorridere che pensi che non possa essere inclusivo il Piemonte in una città come Torino che è stata la prima capitale d'Italia». Così il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio commentando a GEA la possibilità che Torino entri nel dossier olimpico per Milano-Cortina 2026. «Noi non siamo per le polemiche. Noi ringraziamo già, perché il nostro dossier è stato accolto e cercheremo nel dossier e nei numeri e nei fatti di dimostrare che è la scelta migliore per gli italiani», ha aggiunto. Ieri c'è stata un'apertura importante, «io ringrazio il Governo perché l'apertura arriva dal Governo che dimostrandosi buon padre di famiglia, come deve essere un buon Governo tutela i soldi dei cittadini e anche l'ambiente».