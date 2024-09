Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026: date, luoghi e info

Le Olimpiadi Invernali del 2026 si preannunciano come un evento imperdibile per gli appassionati di sport, segnando il ritorno dei Giochi Olimpici in Italia dopo Cortina d'Ampezzo 1956 e Torino 2006. L'edizione del 2026, ufficialmente denominata "Milano-Cortina 2026", rappresenterà un'importante vetrina internazionale per il Paese, che avrà l’onore di ospitare la manifestazione sportiva.

Date ufficiali

Le Olimpiadi Invernali 2026 si terranno dal 6 al 22 febbraio 2026. Durante queste due settimane, atleti provenienti da oltre 90 Paesi si sfideranno in una vasta gamma di discipline invernali, regalando spettacoli di abilità, velocità e resistenza. Subito dopo, dal 6 al 15 marzo, seguiranno i Giochi Paralimpici Invernali.

Luoghi principali

La particolarità di queste Olimpiadi sta nella collaborazione tra Milano e Cortina d’Ampezzo. Questo inedito binomio riflette la volontà di unire tradizione e modernità, montagna e metropoli, in un'unica cornice olimpica. Milano sarà il centro nevralgico per le cerimonie di apertura e chiusura, che si terranno presso San Siro. La città meneghina ospiterà anche alcune competizioni di hockey su ghiaccio e pattinaggio, sfruttando le sue strutture moderne e facilmente accessibili. Cortina d’Ampezzo, già sede delle Olimpiadi Invernali nel 1956, rappresenta invece il cuore delle discipline alpine. La località, immersa nelle Dolomiti, patrimonio mondiale dell'UNESCO, accoglierà gare di sci alpino, bob, skeleton e slittino, sfruttando la sua lunga tradizione sportiva e i suoi impianti rinnovati.

Altre sedi di competizione includono:

Val di Fiemme (Trentino), dove si svolgeranno le gare di sci nordico, combinata nordica e salto con gli sci.

Bormio, in Valtellina, teatro delle gare di sci alpino maschile.

Livigno, destinazione celebre per il freestyle e lo snowboard.

Biglietti e accesso

I biglietti per assistere alle gare e agli eventi saranno disponibili in prevendita a partire dal 2025. È prevista una forte richiesta, soprattutto per gli eventi di punta come le gare di sci alpino, hockey su ghiaccio e le cerimonie di apertura e chiusura. Gli organizzatori stanno lavorando per garantire un accesso ampio e inclusivo, con prezzi che varieranno a seconda dell’evento e del posto scelto. Per informazioni aggiornate e dettagli sui biglietti e le competizioni, è possibile consultare il sito ufficiale delle Olimpiadi Invernali 2026: www.milanocortina2026.org o i portali sempre aggiornati come Sportnotizie24.

Le discipline olimpiche di Milano-Cortina 2026

Sci Alpino - Uno degli sport invernali più iconici, vedrà gli atleti sfidarsi in velocità su percorsi ripidi e tortuosi, con gare che spaziano dalla discesa libera allo slalom gigante. Le competizioni si terranno principalmente a Cortina d’Ampezzo per le donne e a Bormio per gli uomini.

Biathlon - Questa disciplina combina sci di fondo e tiro a segno con carabina, mettendo a dura prova la resistenza e la precisione degli atleti. Le gare di biathlon si svolgeranno in Val di Fiemme.

Bob - Il bob è uno degli sport più spettacolari e adrenalinici delle Olimpiadi, con squadre di due o quattro persone che scendono a velocità elevate lungo un tracciato ghiacciato. Anche questa disciplina sarà ospitata a Cortina d’Ampezzo.

Combinata Nordica - Questo sport comprende due discipline: il salto con gli sci e lo sci di fondo. Gli atleti gareggiano prima nel salto e poi nella corsa con gli sci, cercando di accumulare il punteggio più alto. Anche in questo caso, le competizioni si terranno in Val di Fiemme.

Curling - Uno sport che richiede strategia e precisione, il curling vedrà le squadre competere a Milano per portare le proprie pietre più vicino possibile al centro del bersaglio su una pista ghiacciata.

Freestyle e Snowboard - Entrambi questi sport includono diverse discipline, dal freestyle (salti acrobatici, halfpipe e slopestyle) allo snowboard cross. Gli eventi di snowboard e freestyle si terranno a Livigno, rinomata meta sciistica.

Hockey su Ghiaccio - Una delle competizioni più attese e seguite dal pubblico, l'hockey su ghiaccio vedrà squadre maschili e femminili sfidarsi in emozionanti partite. Milano sarà la sede delle competizioni, con i palazzetti pronti a ospitare i migliori talenti del mondo.

Pattinaggio Artistico - Eleganza e tecnica si incontrano nel pattinaggio artistico, dove gli atleti eseguiranno spettacolari coreografie su ghiaccio. Le gare si terranno a Milano, richiamando appassionati di tutto il mondo.

Pattinaggio di Velocità e Short Track - Nel pattinaggio di velocità, gli atleti si sfidano in gare contro il tempo su lunghe piste ghiacciate, mentre lo short track si caratterizza per brevi gare ad alta intensità, con curve strette e frequenti sorpassi. Anche queste discipline avranno luogo a Milano.

Salto con gli Sci - Il salto con gli sci è uno degli sport più iconici delle Olimpiadi Invernali, con atleti che si lanciano da rampe elevate per coprire la massima distanza possibile. Le gare si terranno in Val di Fiemme, in una cornice suggestiva.

Skeleton - Nel skeleton, gli atleti sfrecciano a testa in giù su una slitta, affrontando curve veloci e pericolose lungo una pista ghiacciata. Questa disciplina, ricca di adrenalina, si terrà a Cortina d’Ampezzo.

Slittino - Simile al bob, ma con una sola persona per slitta, lo slittino è uno sport che richiede grande precisione e controllo. Anche questa competizione si svolgerà a Cortina d’Ampezzo.

Sci di Fondo - Lo sci di fondo è una disciplina che mette alla prova la resistenza fisica degli atleti, con gare su lunghe distanze attraverso percorsi innevati. Le competizioni si terranno in Val di Fiemme, sede rinomata per questo sport.

Sci Freestyle - Il freestyle include discipline spettacolari come il moguls, l’aerials e il big air, dove gli atleti si esibiscono in salti e acrobazie impressionanti. Queste competizioni avranno luogo a Livigno.

Un programma ricco e inclusivo

In totale, le Olimpiadi Invernali 2026 vedranno 16 discipline Olimpiche, 6 Paralimpiche, 18 venue di gara, 195 medaglie in palio e oltre 3.500 atleti provenienti da più di 90 Paesi nel mondo. Ogni sport porterà il suo mix unico di spettacolo, tensione e adrenalina, garantendo due settimane di grande intrattenimento e sfide agonistiche di altissimo livello.