Quanta attesa per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina

TORINO - Non solo calcio, non solo Formula 1: i giochi olimpici invernali Milano Cortina si preparano a diventare uno degli eventi più seguiti degli Italiani negli ultimi anni. Secondo una recente indagine di Csa, team di consulenza in dati, tecnologia e ricerche di Havas, che alla sua terza edizione sonda il grado di conoscenza e le aspettative degli italiani verso uno degli eventi più attesi del 2026, sottolinea che il 75% degli italiani è a conoscenza dell’evento. Manca meno di un anno ai Giochi e l’interesse continua a crescere, anche in un Paese con una tradizione limitata in molte discipline del programma. Ma c’è di più: dietro a questi dati si nasconde un cambio di paradigma, lo sport italiano si sta trasformando e Milano Cortina è il punto di svolta. Non si tratta solo di competizione: gli italiani associano le Olimpiadi a valori profondi come passione (36%), sacrificio (31%) e determinazione (30%), che parlano al cuore del pubblico e rendono l’evento capace di ispirare e coinvolgere anche chi non ha mai messo piede su una pista di ghiaccio. Non è solo una questione di tifo (che resta alto: il 47% seguirà per sostenere l’Italia): il 39% degli intervistati ha dichiarato che guarderà le Olimpiadi per vedere sport che normalmente non segue.