Olimpiadi 2030, il Piemonte e Torino tornano ad essere protagoniste!

Grandi notizie in vista dei XXVI Giochi Olimpici invernali che si disputeranno a partire da febbraio 2030 in Francia. Il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, è infatti intervenuto nel corso dell'inaugurazione della seconda canna del traforo del Frejus, parlando di quella che sarà la grande opportunità sportiva verso cui si sta dirigendo l'Italia e, più precisamente il Piemonte e Torino . Il presidente ha, ad ogni modo, reso noto quello che è lo stato di avanzamento delle pratiche burocratiche, finora rivelatosi decisamente positivo, annunciando come siano stati effettuati i sopralluoghi del caso con il sindaco di Torino ed aver presentato tutti i dossier richiesti.

Le parole di Cirio sulle Olimpiadi 2030

''Aver avuto ancora una volta oggi la conferma che il Piemonte e Torino sono insieme alla grande compagnia francese per le prossime olimpiadi invernali del 2030 è rassicurante e ci rimette in corsa. Qualcuno non le aveva volute, oggi, invece, il Piemonte e Torino tornano ad essere protagoniste. Le interlocuzioni sono ottime sotto il profilo dei contenuti e sotto l'aspetto tecnico, abbiamo fatto i sopralluoghi con il sindaco di Torino e abbiamo presentato tutti i dossier. Manca la formalizzazione che è l'ultimo passaggio definitivo da parte del comitato olimpico e del coordinamento che dovrà decidere ma poiché in quel coordinamento siede il presidente francese della Regione Rhone Alpes e il governo ha i suoi rappresentanti, l'endorsement ricevuto oggi anche dal ministro francese Tabarot ci da' la possibilità di rientrare in questa grande manifestazione sportiva''.