Sport&Fun Experience Village, sabato e domenica a MIlano

MILANO - Sabato 27 e domenica 28 settembre Eurosport presenta a Milano la terza edizione dello Sport&Fun Experience Village con una nuova location di aree sportive situate in Piazza XXIV Maggio e sulla Darsena. Dalle 10:00 alle 20:00, lo Sport&Fun Experience Village sarà aperto alle attività con il pubblico negli stand di basket, ciclismo, climbing, padel, running, sci e tennis tra homecourt contest e prove con maestri e istruttori qualificati. Due giorni di attività gratuite con i volti di Eurosport: una squadra di ciclismo capitanata da Riccardo Magrini ; Paolo Canè sul campo da tennis con Simone Eterno e Jacopo Lo Monaco on air per una puntata speciale del podcast Schiaffo al volo; Zoran Filicic e Guido Bagatta con la speciale presenza della pluricampionessa olimpica e mondiale di sci alpino Tina Maze .

Mettetevi alla prova allo Sport&Fun Experience Village



Nell’area E-Sports powered by Nintendo ci si sfiderà a Mario Kart World, Donkey Kong Bananza e Super Mario Party Jamboree su Nintendo Switch 2. FitActive presenterà invece i suoi corsi di fitness dal palco: Kombat Burn, Cross Training, Flow e Flat Evolution, Zumba, Strong Nation e Diva. Inoltre, ci sarà un’area del Team Looney Tunes con curling e hockey per i più piccoli. Fastweb + Vodafone metterà a disposizione una prova di climbing su una parete d’arrampicata per una suggestiva esperienza verticale. Le sfide di basket 3 vs 3 avranno in palio i gadget e prodotti Big Babol, presentati da Perfetti Van Melle. Il simulatore di sci con photo boot sarà invece nello stand Comprensori della Valle d’Aosta, mentre tutte le sfide, partite e lezioni di tennis (prenotabili QUI) saranno presentate da DR Automobiles. Grazie alla Fondazione Milano Cortina 2026, Tina e Milo, le mascotte dei prossimi Giochi Invernali, saranno ospiti dello Sport&Fun Experience Village per intrattenere il pubblico e scattare foto ricordo.

Tutte le informazioni per il pubblico - programma dell’evento, attività e iscrizioni - sono sul sito sportandfunvillage.it. Patrocinato dal comune di Milano, lo Sport&Fun Experience Village è realizzato con DR Automobiles, Fastweb + Vodafone, FitActive, Nintendo, Perfetti Van Melle con Big Babol e i Comprensori della Valle d’Aosta (Cervino Ski Paradise, Courmayeur, La Thuile, Monterosa, Pila, Skyway Monte Bianco) sponsor dell’evento.