Tecnologia e sport, a Milano si corre verso le Olimpiadi con la XIX edizione dell'HD Forum Conference

Lo sport del futuro si racconta con immagini, reti 5G e realtà interattive. L’8 e 9 ottobre Milano ospiterà il MAF – Milano Audiovisual Forum e la XIX HD Forum Conference , due giornate che porteranno al centro della scena l’innovazione nel mondo dei media. Tra i temi principali ci sarà proprio lo sport, cuore pulsante dell’intrattenimento e banco di prova per le tecnologie più avanzate. I grandi eventi, dai campionati internazionali fino alle Olimpiadi, sono ormai prodotti audiovisivi complessi, dove la regia si fa remota, i dati viaggiano in tempo reale e il pubblico può vivere l’evento non solo sugli schermi TV ma anche su piattaforme digitali interattive.

In vista di Milano-Cortina 2026, broadcaster e aziende presenteranno soluzioni che renderanno l’esperienza sportiva ancora più spettacolare e coinvolgente. La sfida non è solo tecnica, ma anche creativa: trovare nuovi modi di emozionare un pubblico globale, sempre più connesso e frammentato, senza perdere la forza del racconto sportivo.

In questo percorso i media sportivi avranno un ruolo decisivo. Non si tratta solo di adottare tecnologie nuove, ma di saperle tradurre in narrazione, valorizzando il lavoro delle redazioni, dei cronisti e degli storyteller. Saranno loro, insieme alle piattaforme digitali e ai broadcaster, a trasformare i dati in emozioni e a mantenere vivo quel legame unico che lo sport crea con il pubblico. Per due giorni Milano diventerà la capitale europea del dialogo tra sport e tecnologia, unendo professionisti, università e studenti in un evento che promette di anticipare come vivremo lo sport nei prossimi anni.

