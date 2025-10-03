Fiera Milano porta lo spirito Olimpico nel cuore della città  

Le Olimpiadi non sono solo sport: sono storie, emozioni, futuro. Milano si prepara ad accogliere i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. I Giochi non sono solo un evento sportivo, rappresentano un’occasione di rinascita: per le infrastrutture, per il turismo, per l’identità della città. Con oltre 5,3 miliardi di euro di impatto economico stimato per Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige – di cui 1,1 miliardi destinati alla spesa immediata sul territorio durante i Giochi, 1,2 miliardi a flussi turistici nei 12-18 mesi successivi e 3 miliardi di valore infrastrutturale – i Giochi sono già oggi un motore per il presente e per il futuro pronto ad accogliere più di 2 milioni di visitatori, con un'audience globale di 3 miliardi di persone.

Fiera Milano, in occasione dei Giochi di Milano Cortina 2026, assume un ruolo di grande rilevanza nel contesto organizzativo dell’evento. Infatti, oltre ad essere partner ufficiale dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, Fiera Milano sarà protagonista come venue olimpica, ospitando le gare di speed skating e quelle di hockey su ghiaccio, oltre alle attività di accoglienza per media e delegazioni internazionali. Un ruolo strategico per Fiera Milano che, oltre ad essere una piattaforma internazionale di business e cultura, è anche uno spazio capace di accogliere eventi sportivi di portata globale, lasciando un’eredità concreta per la città e per le nuove generazioni.

Proprio con questo obiettivo, Fiera Milano organizza Ice Hockey Playground by Fiera Milano, un evento aperto al pubblico dal 3 al 5 ottobre, che trasforma Piazza San Babila in un’arena olimpica. Per tre giorni, cittadini, famiglie, turisti possono partecipare gratuitamente a sessioni di training di hockey su ghiaccio sintetico, imparare le regole e giocare insieme alle atlete delle squadre femminili milanesi di hockey, Valchirie e Devils Milano. Una finestra che anticipa i Giochi, che porta i valori dello sport, della comunità e dell’inclusione nel cuore pulsante della città.

L’iniziativa, che ha il patrocinio dell’Assessorato allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Milano, rappresenta anche l’occasione per il lancio del concorso a premi “Unlock the Olympic Winter Games”, che mette in palio – ogni giorno – biglietti per assistere alle gare di hockey su ghiaccio e di speed skating, discipline che saranno ospitate proprio all’interno delle venue olimpiche realizzate nel quartiere fieristico.

Carlo Bonomi, Presidente di Fiera Milano, afferma: “I Giochi Olimpici rappresentano uno dei momenti più alti di unità e condivisione a livello globale: un evento che supera confini e differenze, capace di riunire popoli e culture sotto i valori universali dello sport. Con Ice Hockey Playground vogliamo portare a Milano un assaggio di questa straordinaria energia, avvicinando la città a uno degli appuntamenti più attesi e partecipati del mondo. Le Olimpiadi sono anche un’occasione per investire sulla formazione dei giovani e per diffondere l’importanza dello sport come scuola di vita: un patrimonio di valori che resterà anche oltre i Giochi”. Fiera Milano, infatti, sostiene attivamente lo sport e i suoi valori attraverso la propria rete di eventi e con l’adesione al progetto “Italia dei Giochi”, promosso dalla Fondazione Milano Cortina insieme a CONI e al Comitato Italiano Paralimpico.

Francesco Conci, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fiera Milano, dichiara: “I Giochi di Milano Cortina 2026 sono un’occasione storica per la nostra città e per Fiera Milano. Essere partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 significa contribuire a un progetto che si inserisce perfettamente anche nel nostro piano strategico, volto a sviluppare sempre di più il settore dell’intrattenimento e a diversificare le nostre attività. L’eredità che queste Olimpiadi ci lasceranno ci permetterà di ampliare ulteriormente questo percorso, valorizzando le nostre venue e rafforzando il ruolo di Fiera Milano come piattaforma internazionale dove sport, cultura e spettacolo si incontrano e lasciano un segno duraturo”.

Martina Riva, Assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Milano, afferma: “Con Ice Hockey Playground la città fa un passo in più nella preparazione dell’atmosfera olimpica. Non è soltanto una pista da hockey in piazza: è un messaggio forte e chiaro. I Giochi di Milano Cortina 2026 saranno un patrimonio per tutta la città, capaci di lasciare in eredità non solo nuove infrastrutture, ma una rinnovata cultura dello sport. Vogliamo che sempre più bambini, ragazzi e famiglie possano scoprire le discipline invernali e vivere lo sport come diritto e come opportunità di crescita. Accessibilità, inclusione e partecipazione sono il cuore dei valori olimpici: portarli oggi nel centro di Milano significa renderli concreti e vicini a tutti. Un ringraziamento particolare a Fiera Milano per aver reso possibile questa iniziativa e per il ruolo che svolgerà, come partner olimpico e sede di gara, nel costruire una legacy che resterà a Milano ben oltre i Giochi”.

Ice Hockey Playground è molto più di un evento: è un invito alla partecipazione, un’anticipazione dei Giochi, un’occasione per Milano di mostrarsi nella sua essenza più vibrante. Perché i valori olimpici – passione, impegno, spirito di squadra, inclusione – possano essere vissuti da tutti, non solo il 6-22 febbraio 2026, ma oggi, qui in città.