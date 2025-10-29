La Rai in prima fila: il palinsesto delle Olimpiadi

È vero che, alle Olimpiadi, l’importante è partecipare. Tuttavia, a giudicare dall’imponente sforzo informativo al quale si sta preparando da mesi, la Rai è già sicura di vincere a Milano Cortina. Giorno per giorno, ecco il palinsesto per i Giochi Invernali. Dal 15 novembre, ogni sabato e domenica sino alla fine di marzo, su Rai 2 lo spazio Rai Sport Live Weekend dalle 9.30 alle 13: ospiterà buona parte della Coppa del Mondo di sci alpino, ma anche altre dirette e sintesi di sport che ritroveremo ai Giochi, dallo sci nordico al pattinaggio passando per il curling. Sempre in questi spazi, aggiornamento continuo sugli impianti olimpici, il corso dei lavori, la situazione degli atleti e delle varie squadre che si stanno allenando; ritratti dei campioni di ieri e degli atleti di oggi in vista del grande evento a cinque cerchi. Dal 17 novembre, nuovo appuntamento settimanale, dalle 19 alle 19.45 su Rai 2: Road to Milano-Cortina. Una panoramica su tutto quanto accaduto nel weekend relativamente agli sport invernali e diversi focus su aspetti olimpici con interviste, collegamenti e ospiti. Conduce Sabrina Gandolfi.