La Vittozzi cerca il riscatto dopo un anno da dimenticare

Se Dorothea Wierer è il simbolo dell’epoca d’oro del biathlon italiano, c’è un’atleta che ne ha perfettamente ricalcato le orme. Lisa Vittozzi , nata a Pieve di Cadore e cresciuta a Sappada, non gareggerà a due passi da casa come Doro, ma a Milano Cortina vivrà l’emozione più grande della sua carriera. Un’emozione che varrà anche come prova di riscatto dopo una stagione sfortunata: il problema alla schiena l’ha limitata, a tal punto da non scendere in pista. «Mi ero presentata al via di questa stagione con l’entusiasmo e la voglia di essere ancora protagonista ai massimi livelli - disse a inizio 2025 -. Purtroppo il problema accusato in un momento delicato della preparazione mi ha costretto a fermarmi e quando ho ricominciato ad allenarmi con maggiore intensità, il mio fisico non riusciva a reggere i carichi di lavoro, seppure minori, che i tecnici avevano preparato. Perciò abbiamo deciso di non forzare il rientro per evitare altri rischi e non compromettere i prossimi mesi di allenamenti, spostando il nostro obiettivo sulle gare di Milano Cortina 2026 , che rappresentano il vero focus di questo quadriennio».

La preparazione

Un brutto colpo, per un’atleta capace di vincere la Coppa del Mondo solo qualche mese prima. «L’estate è andata molto bene - ha raccontato qualche giorno fa Vittozzi in un’intervista alla Rai -. Ho lavorato molto soprattutto per rientrare dopo una stagione difficile. Riparto da zero: ci vuole tanta motivazione, tanta energia, ma penso di aver lavorato nel modo giusto. Ho vissuto l’ennesimo down da cui dovevo risalire, ma la vita è fatta anche di momenti difficili. Quando sono in pista non penso a niente: questo è il segreto». Un segreto che l’ha portata lontano: dopo i primi successi nelle categorie giovanili, l’esordio in Coppa del Mondo nel 2014, entrando subito nel giro della Nazionale. I primi podi arrivano presto: la stagione 2018-19 è quella della svolta, con un secondo posto nella Coppa del Mondo generale alle spalle di Dorothea Wierer.

La rinascita

A quel grande risultato sono poi seguite delle difficoltà, ma tra le caratteristiche che hanno contraddistinto la carriera di Vittozzi c’è stata quella di non mollare mai. Il risultato è una rinascita sportiva che culmina nella stagione 2022-23: Lisa, portacolori del Centro Sportivo Carabinieri, torna competitiva, conquista il titolo mondiale nella gara individuale di Oberhof e vince la Coppa del Mondo di specialità, chiudendo al terzo posto quella generale. Nel 2023-24, invece, ecco il trionfo, che le è valso anche il premio di atleta dell’anno Fisi: quattro vittorie e sette podi, prima nelle classifiche di specialità individuale e pursuit, terzo posto nella graduatoria sprint, oro individuale e tre argenti in mass start nei Mondiali di Nove Mesto. Ora l’Olimpiade: «Sarò soddisfatta se riuscirò a vivermi questa opportunità, sapendo di poter fare del mio meglio e di essere orgogliosa di me stessa». Dopo il bronzo nella staffetta mista ai Giochi di Pyeongchang 2018, ecco l’occasione attesa da sempre.