Milano Cortina 2026: a meno di 100 giorni tutti i programmi di Discovery

Winter Wonderland: un primo sguardo agli studi WBD a Cortina d’Ampezzo
Mentre il mondo si prepara alla Cerimonia d’apertura allo Stadio San Siro di Milano, Warner Bros. Discovery celebra i 100 Days To Go con una serata speciale di programmazione olimpica su Eurosport 1, mercoledì 29 ottobre dalle 20:30, e discovery+:
• Athletes to Watch, una serie di brevi ritratti dedicati ai protagonisti più attesi, tra cui la bicampionessa olimpica di snowboard Eileen Gu e il mito dello sci alpino Marcel Hirscher.
• Monuments, la nuova docuserie originale di Eurosport che racconta la tradizione e la spettacolarità degli sport invernali, con la prima puntata ambientata a Cortina d’Ampezzo.
Inoltre, da lunedì 3 novembre su Eurosport 2 e discovery+, Eurosport Italia presenta Radici, una produzione originale di 5 puntate dedicate ai nostri protagonisti più attesi e astri nascenti degli sport invernali: la campionessa mondiale di biathlon Lisa Vittozzi, il pattinatore iridato Davide Ghiotto, i fratelli dello sci freestyle Miro e Flora Tabanelli, l’hockeista Carola Saletta e il biatleta Thomas Bormolini.
Looney Tunes e la magia degli sport invernali
Per avvicinare un pubblico sempre più giovane al fascino degli sport invernali, Warner Bros. Discovery rilancia la sua collaborazione olimpica con i personaggi più amati del mondo Looney Tunes. Dopo il successo di Parigi 2024, Bugs Bunny e i suoi compagni tornano protagonisti di Looney Tunes Presents: Sports Made Simple, una nuova serie di brevi episodi (disponibili gratuitamente dall’inizio del 2026 su discovery+ e il canale Youtube di Eurosport Italia) che spiegano con ironia e semplicità le principali discipline olimpiche invernali, dallo snowboard al pattinaggio di figura, fino al bob e al salto con gli sci.
L'inverno più lungo
Dopo la classica ouverture di Coppa del Mondo di sci alpino a Sölden, Warner Bros. Discovery trasmetterà oltre 1400 ore di sport invernali in diretta per 131 giorni di programmazione: una copertura che comprende tutti gli eventi di Coppa del Mondo FIS e FISG - salto con gli sci, sci di fondo, combinata nordica, snowboard, freestyle, slittino; pattinaggio artistico, pattinaggio di velocità, short track, hockey, curling - e della Coppa del Mondo di biathlon.
WBD HOME OF THE OLYMPICS
Per la prima volta, tutti gli eventi dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026 saranno disponibili in streaming su HBO Max e discovery+. Gli abbonati potranno seguire in diretta le 116 gare da medaglia e tutti i 2.900 atleti grazie anche a nuove funzionalità interattive, come le notifiche alert dei momenti medaglia e la possibilità di scegliere tra oltre 20 lingue di commento.
Per tutta la stagione invernale, Warner Bros. Discovery s’affiderà all’esperienza e alla competenza di un team di ex campioni del mondo e olimpionici, oggi commentatori internazionali di Eurosport:
• Tina Maze (Italia), pluricampionessa olimpica e mondiale di sci alpino
• Francesca Marsaglia, ex sciatrice alpina sul podio di Coppa del mondo
• Viktoria Rebensburg (Germania), campionessa olimpica di sci alpino
• Gauthier de Tessières (Francia), medagliato mondiale di sci alpino
• Johan Clarey (Francia), medagliato olimpico e mondiale di sci alpino
• Martin Schmitt (Germania), quattro volte campione del mondo di salto con gli sci
• Tiffany Zahorski (Regno Unito), pattinatrice olimpica di figura
WINTER WONDERLAND: L’INNOVAZIONE INCONTRA LA PASSIONE
Con la nuova campagna Winter Wonderland, Warner Bros. Discovery Home of the Olympics celebra le scelte coraggiose e la determinazione degli atleti che si preparano a vivere il sogno olimpico. Il nuovo spot da 45 secondi, trasmesso durante la settimana sui canali Eurosport, racconta l’attesa, la tensione e l’energia che precedono Milano-Cortina 2026 in un viaggio che unisce tecnologia, emozione e sport.
Nella scorsa stagione, WBD Sports Europe ha raggiunto oltre 109 milioni di appassionati di sport invernali su tutte le piattaforme, registrando una crescita del 10% rispetto all’anno precedente. L’interesse crescente per i contenuti digitali ha portato anche a un aumento del 16% delle visualizzazioni video, pari a 31 milioni, e dello stesso incremento nei minuti di streaming fruiti dal pubblico.
Grazie a una copertura equilibrata tra eventi maschili e femminili, WBD ha inoltre registrato una crescita significativa dell’audience femminile rispetto alla media dei propri canali. Lo sci alpino si è confermato lo sport più seguito in tutti i mercati, mentre lo snowboard ha conquistato il pubblico più giovane, con la quota più alta di spettatori under-24 rispetto a qualsiasi altra disciplina invernale.