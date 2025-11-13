Al via le selezioni per la creazione di un nuovo team di audiodescrittori per Milano Cortina 2026

TORINO - Partono ufficialmente le selezioni per la creazione di un nuovo team di audiodescrittori, figure specializzate nella descrizione iper-dettagliata di manifestazioni - in questo caso a carattere sportivo invernale - in grado di coinvolgere e far vivere l’evento alle persone con disabilità visiva. I professionisti ricercati metteranno a disposizione la propria voce e sensibilità per raccontare con precisione e vividezza ciò che accade in pista, in palazzetto o in ogni altra sede di competizione. Attraverso il sistema di audiodescrizione inclusiva “Audiodescrizione 2026” trasformeranno in parole ogni azione, gesto ed emozione, restituendo al pubblico cieco e ipovedente l’esperienza completa dell’evento. Il loro racconto andrà oltre la cronaca sportiva: comprenderà dettagli visivi come i colori degli indumenti, le espressioni degli atleti, i movimenti del corpo e l’atmosfera che si respira, per rendere ogni momento vivido, accessibile e “visibile” a chi non vede. Gli eventi, a cui i nuovi audiodescrittori prenderanno parte, riguarderanno la più importante manifestazione a livello globale, che andrà in scena tra febbraio e marzo 2026 in Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige. I candidati a diventare audiodescrittori sono persone appassionate di sport invernali, telecronisti, radiocronisti, giornalisti, redattori, esperti di comunicazione che vogliono sperimentare la professione di audiodescrittore. Ogni posizione sarà contrattualizzata e retribuita mediante partita iva o in ritenuta d’acconto. Le persone selezionate avranno la possibilità di partecipare a una formazione gratuita, durante la quale apprenderanno tecniche, linguaggi e strumenti specifici dell’audiodescrizione professionale nonché tutti i tecnicismi di tutti gli sport in gara. Il percorso, patrocinato dalla Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano, sarà condotto da formatori esperti e professionisti con lezioni teoriche e attività pratiche mirate alla preparazione operativa in vista dell’evento.

Il progetto e i commenti di D'Angelo e Cusati



«Con questo progetto vogliamo offrire un’opportunità concreta di crescita professionale e, allo stesso tempo, contribuire alla costruzione di un futuro più inclusivo. L’audiodescrizione è uno strumento di libertà e partecipazione culturale, capace sia di unire persone e visioni, sia di abbattere le barriere», dichiara Tony D’Angelo, responsabile del progetto “Audiodescrizione 2026”.

«Grazie a questo progetto avremo la possibilità di vivere appieno tutte le emozioni dell’evento di sport invernali più straordinario e importante del 2026. Dopo il calcio, è fantastico che anche gli altri sport siano fruibili dalle persone con disabilità visiva», spiega Francesco Cusati, vicepresidente di Uici Milano (Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti) e Responsabile della formazione e servizi al lavoro di Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano.

“Audiodescrizione 2026” è un sistema che si appoggia alla rete 5G (o 4G) e che trasmette il servizio di audiodescrizione live e senza delay tramite una App specifica che sarà scaricabile dal Play Store di Android e dall'Apple store. Dal 2019 l’audiodescrizione è entrata progressivamente già in numerose realtà sportive, dal calcio di Serie A e B alle competizioni internazionali di rugby fino al basket.

Per candidarsi, partecipare alla formazione gratuita, ottenere la qualifica di audiodescrittore per sport invernali e cominciare l’attività per questo grande evento di portata mondiale, inviare un’email a info@connectmetoo.it.