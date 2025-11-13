Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Al via le selezioni per la creazione di un nuovo team di audiodescrittori per Milano Cortina 2026

L’iniziativa è patrocinata da Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano
4 min
Audiodescrizione 2026 milano cortina
Al via le selezioni per la creazione di un nuovo team di audiodescrittori per Milano Cortina 2026

TORINO - Partono ufficialmente le selezioni per la creazione di un nuovo team di audiodescrittori, figure specializzate nella descrizione iper-dettagliata di manifestazioni - in questo caso a carattere sportivo invernale - in grado di coinvolgere e far vivere l’evento alle persone con disabilità visiva.  I professionisti ricercati metteranno a disposizione la propria voce e sensibilità per raccontare con precisione e vividezza ciò che accade in pista, in palazzetto o in ogni altra sede di competizione. Attraverso il sistema di audiodescrizione inclusiva “Audiodescrizione 2026” trasformeranno in parole ogni azione, gesto ed emozione, restituendo al pubblico cieco e ipovedente l’esperienza completa dell’evento. 
Il loro racconto andrà oltre la cronaca sportiva: comprenderà dettagli visivi come i colori degli indumenti, le espressioni degli atleti, i movimenti del corpo e l’atmosfera che si respira, per rendere ogni momento vivido, accessibile e “visibile” a chi non vede.  Gli eventi, a cui i nuovi audiodescrittori prenderanno parte, riguarderanno la più importante manifestazione a livello globale, che andrà in scena tra febbraio e marzo 2026 in Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige. 
I candidati a diventare audiodescrittori sono persone appassionate di sport invernali, telecronisti, radiocronisti, giornalisti, redattori, esperti di comunicazione che vogliono sperimentare la professione di audiodescrittore. Ogni posizione sarà contrattualizzata e retribuita mediante partita iva o in ritenuta d’acconto. 
Le persone selezionate avranno la possibilità di partecipare a una formazione gratuita, durante la quale apprenderanno tecniche, linguaggi e strumenti specifici dell’audiodescrizione professionale nonché tutti i tecnicismi di tutti gli sport in gara. Il percorso, patrocinato dalla Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano, sarà condotto da formatori esperti e professionisti con lezioni teoriche e attività pratiche mirate alla preparazione operativa in vista dell’evento. 

Il progetto e i commenti di D'Angelo e Cusati


«Con questo progetto vogliamo offrire un’opportunità concreta di crescita professionale e, allo stesso tempo, contribuire alla costruzione di un futuro più inclusivo. L’audiodescrizione è uno strumento di libertà e partecipazione culturale, capace sia di unire persone e visioni, sia di abbattere le barriere», dichiara Tony D’Angelo, responsabile del progetto “Audiodescrizione 2026”. 
«Grazie a questo progetto avremo la possibilità di vivere appieno tutte le emozioni dell’evento di sport invernali più straordinario e importante del 2026. Dopo il calcio, è fantastico che anche gli altri sport siano fruibili dalle persone con disabilità visiva», spiega Francesco Cusati, vicepresidente di Uici Milano (Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti) e Responsabile della formazione e servizi al lavoro di Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano. 
“Audiodescrizione 2026” è un sistema che si appoggia alla rete 5G (o 4G) e che trasmette il servizio di audiodescrizione live e senza delay tramite una App specifica che sarà scaricabile dal Play Store di Android e dall'Apple store. Dal 2019 l’audiodescrizione è entrata progressivamente già in numerose realtà sportive, dal calcio di Serie A e B alle competizioni internazionali di rugby fino al basket. 
Per candidarsi, partecipare alla formazione gratuita, ottenere la qualifica di audiodescrittore per sport invernali e cominciare l’attività per questo grande evento di portata mondiale, inviare un’email a info@connectmetoo.it. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Olimpiadi Invernali

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS