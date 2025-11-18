Milano Cortina 2026, cresce l'attesa: fra i tedofori c'è anche un ex Juve

Mancano ormai appena 80 giorni all'inizio della Olimpiadi invernali di Milano Cortina , in programma da v enerdì 6 a domenica 22 febbraio . Intanto Coca-Cola, partner ufficiale dell'evento, ha scelto alcuni tra i più amati e rappresentativi sportivi italiani come Tedofori Olimpici che accompagneranno il viaggio della Fiamma Olimpica: Simone Barlaam, Myriam Sylla, René De Silvestro, Deborah Compagnoni, Ivan Zaytsev, Mara Navarria e Ciro Ferrara . "Siamo orgogliosi di annunciare alcuni dei tedofori del mondo dello sport che accompagneranno la Fiamma Olimpica nel suo Viaggio attraverso l'Italia - afferma Luca Santandrea, general manager Olympic and Paralympic Winter Games Milano Cortina 2026 di Coca-Cola -. Ognuno di loro rappresenta i valori più autentici dello sport: passione, rispetto, inclusione e spirito di squadra. Da quasi un secolo, Coca-Cola è vicina al mondo Olimpico e allo sport perché crede nella sua capacità di unire e ispirare, trasformando ogni traguardo in una vittoria collettiva". "Ciascuno dei tedofori selezionati - sottolinea una nota - rappresenta un modo unico di vivere e raccontare lo sport, dimostrando che la forza della passione, della disciplina e dell'inclusione può ispirare e unire persone di ogni generazione".

I tedofori di Milano-Cortina 2026

Simone Barlaam: Incarnazione piena dei valori olimpici di impegno, inclusione ed eccellenza. Con i suoi successi sportivi e il suo percorso personale, è un simbolo di determinazione e rappresenta al meglio una generazione moderna e resiliente, capace di riscrivere i confini dello sport.

Myriam Sylla: Rappresenta i valori olimpici di eccellenza, inclusione e determinazione. Leader carismatica in campo e simbolo di integrazione e impegno, ha costruito una carriera all'insegna del talento e del lavoro di squadra, portando energia e positività in ogni sua sfida.

René De Silvestro: Campione Paralimpico di sci alpino e Ambassador Powerade per Milano Cortina 2026, la sua storia è un simbolo di rinascita attraverso lo sport, capace di trasformare una difficoltà in una forza straordinaria. Con il suo impegno, il suo talento e la sua capacità di ispirare gli altri, rappresenta perfettamente i valori olimpici di resilienza e coraggio.

Ciro Ferrara tra i tedofori di Milano-Cortina 2026

Deborah Compagnoni: Campionessa olimpica di sci alpino, icona e leggenda dello sport italiano. Ha scritto pagine indelebili della storia olimpica, incarnando i valori di passione, determinazione e inclusione che Coca-Cola condivide con il Movimento Olimpico.

Ivan Zaytsev: Figura d'ispirazione per il suo straordinario talento e la sua leadership in campo, il pallavolista ha affrontato sfide importanti con resilienza e determinazione. È l'emblema della forza del gruppo e del valore del gioco di squadra.

Ciro Ferrara: Con una carriera ricca di successi e una forte dedizione allo sport e al sociale, rappresenta lo spirito del fare squadra e dell'impegno verso il raggiungimento degli obiettivi, personali e collettivi. La sua esperienza racconta la potenza educativa dello sport.