Gut-Behrami salterà le Olimpiadi invernali di Milano Cortina: il responso del terribile infortunio

Sfortuna terribile per la sciatrice svizzera, che ha riportato la rottura dei legamenti e la lesione del menisco in seguito ad una caduta a Copper Mountain
2 min
olimpiadi invernaliLara Gut-Behramimilano cortina
Gut-Behrami salterà le Olimpiadi invernali di Milano Cortina: il responso del terribile infortunio

Niente Olimpiadi di Milano-Cortina per Lara Gut-Behrami. La sciatrice svizzera, grande rivale di Federica Brignone e vincitrice della coppa del mondo generale nel 2024 e di quella di supergigante 2025 davanti all'azzurra, "non gareggerà più" quest'inverno e salterà quindi le Olimpiadi invernali del 2026 a causa di un grave infortunio al ginocchio sinistro diagnosticato mercoledì sera. Lo ho annunciato la federazione svizzera di sci. Gut-Behrami ha riportato la rottura di due legamenti e una lesione al menisco in seguito a una caduta di giovedì scorso a Copper Mountain (USA) durante un allenamento di Super-G. La brutta caduta della scorsa settimana in Colorado, ad ogni modo, non faceva presagire sensazioni positive, e purtroppo quest'ultime sono state confermate.

Lara Gut-Behrami: "Il mio obiettivo è riprendermi completamente"

Per Gut-Behrami potrebbe trattarsi di un infortunio fatale per la sua carriera, costringendola a valutare seriamente l'ipotesi di un ritiro anticipato. La sciatrice, infatti, non è nuova a tale tipologia d'infortunio, avendo sofferto la rottura del crociato già nel 2017. “Avevo immaginato i prossimi mesi in modo completamente diverso e non vedevo l’ora della prossima stagione sciistica. Il mio obiettivo è riprendermi completamente da questo infortunio e recuperare il mio rendimento completo. Solo allora saprò cosa mi riserva il futuro”. Sono state queste le parole di Lara Gut-Behrami in merito al terribile infortunio rimediato, con cui ha lasciato uno spiraglio in relazione al possibile proseguimento della sua grande carriera.

