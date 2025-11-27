Gut-Behrami salterà le Olimpiadi invernali di Milano Cortina: il responso del terribile infortunio

Niente Olimpiadi di Milano-Cortina per Lara Gut-Behrami. La sciatrice svizzera, grande rivale di Federica Brignone e vincitrice della coppa del mondo generale nel 2024 e di quella di supergigante 2025 davanti all'azzurra, "non gareggerà più" quest'inverno e salterà quindi le Olimpiadi invernali del 2026 a causa di un grave infortunio al ginocchio sinistro diagnosticato mercoledì sera. Lo ho annunciato la federazione svizzera di sci. Gut-Behrami ha riportato la rottura di due legamenti e una lesione al menisco in seguito a una caduta di giovedì scorso a Copper Mountain (USA) durante un allenamento di Super-G. La brutta caduta della scorsa settimana in Colorado, ad ogni modo, non faceva presagire sensazioni positive, e purtroppo quest'ultime sono state confermate.