Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Vonn a Milano-Cortina: è ufficiale. Sarà la quinta olimpiade per la fuoriclasse statunitense

La Federsci Usa ha comunicato che la campionessa 41enne parteciperà alla rassegna olimpica
1 min
Vonn a Milano-Cortina: è ufficiale. Sarà la quinta olimpiade per la fuoriclasse statunitense© APS

Ora è ufficiale: Lindsay Vonn parteciperà ai Giochi invernali di Milano Cortina, la sua quinta Olimpiade. Un traguardo incredibile per la sciatrice statunitense che si giocherà le sue carte nella rassegna a cinque cerchi di Milano e Cortina.

L'annuncio della Federsci Usa

La presenza della 41enne campionessa americana, tornata al top dopo una lunga assenza per infortunio, era scontata, ma è stata di fatto ufficializzata dall'U.S. Ski, la federsci statunitense. Sulla base degli ottimi risultati in Coppa del Mondo di questo inizio stagione, Vonn si è guadagnata il posto per la discesa libera ai prossimi Giochi, l'8 febbraio sulla pista di Cortina.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Olimpiadi Invernali

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS