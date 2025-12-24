Vonn a Milano-Cortina: è ufficiale. Sarà la quinta olimpiade per la fuoriclasse statunitense

Ora è ufficiale: Lindsay Vonn parteciperà ai Giochi invernali di Milano Cortina , la sua quinta Olimpiade . Un traguardo incredibile per la sciatrice statunitense che si giocherà le sue carte nella rassegna a cinque cerchi di Milano e Cortina.

L'annuncio della Federsci Usa

La presenza della 41enne campionessa americana, tornata al top dopo una lunga assenza per infortunio, era scontata, ma è stata di fatto ufficializzata dall'U.S. Ski, la federsci statunitense. Sulla base degli ottimi risultati in Coppa del Mondo di questo inizio stagione, Vonn si è guadagnata il posto per la discesa libera ai prossimi Giochi, l'8 febbraio sulla pista di Cortina.