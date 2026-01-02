Brignone suona la carica: "Di nuovo fra le porte. Pronta a tornare con le ragazze"

Dopo il sogno realizzato per essere stata scelta come portabandiera dell'Italia a Cortina, sede delle gare femminili di sci alpino, Federica Brignone si prepara a tornare per l'avventura olimpica. Il ritorno in gara si avvicina e la campionessa valdostana ha pubblicato su Instagram un aggiornamento sul suo recupero.
Il messaggio sui social
"Di nuovo fra le porte dopo molto tempo. Allenarsi a casa è stato incredibile. Ora è tempo di tornare con le ragazze", il messaggio della due volte vincitrice della Coppa del Mondo.