Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Milano Cortina 2026, short track punto di forza Italia: da Fontana a Sighel

L'attesa cresce e il clima è sempre più intenso: il sogno a cinque cerchi sta per iniziare
1 min
Milano Cortina 2026, short track punto di forza Italia: da Fontana a Sighel© LaPresse

A trentuno giorni dall’accensione del braciere dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina, l’attesa cresce e il clima si fa sempre più intenso. La cerimonia d’apertura, in programma il 6 febbraio nello scenario iconico dello Stadio San Siro, darà ufficialmente il via al sogno a cinque cerchi, con le discipline del ghiaccio pronte a recitare un ruolo da assolute protagoniste. Tra queste, lo short track rappresenta uno dei principali punti di forza della spe

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 5,00 all'anno

 

Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS