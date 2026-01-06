Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Lo spettacolo dei Giochi di Milano Cortina su Eurosport con Ghedina e Kostner

A un mese dalla Cerimonia d’Apertura , Warner Bros. Discovery svela la squadra di campioni volti esclusivi sui canali Eurosport e le piattaforme HBO Max e discovery+
2 min
olimpiadi milano cortina eurosport
Lo spettacolo dei Giochi di Milano Cortina su Eurosport con Ghedina e Kostner
TORINO -  A un mese dalla Cerimonia d’Apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, Warner Bros. Discovery (WBD) svela oggi la sua squadra completa di campioni degli sport invernali che saranno volti esclusivi sui canali Eurosport e le piattaforme HBO Max e discovery+. L’Italia annuncia due icone nazionali come nuovi volti esclusivi di Eurosport: la pattinatrice di figura Carolina Kostner e il discesista Kristian Ghedina. Carolina Kostner, da sempre amatissima, bronzo a Sochi 2014, campionessa mondiale nel 2012 e 5 volte oro europeo, sarà ai microfoni di Eurosport da Milano. Kristian Ghedina, mito degli anni Novanta con 13 vittorie in Coppa del Mondo di sci alpino, tra cui le celebri discese di Cortina, Wengen, Val Gardena, Beaver Creek e Kitzbühel, commenterà le gare olimpiche di sci alpino dalla WBD House di Cortina d’Ampezzo. Su HBO Max e discovery+ i Giochi Olimpici saranno in versione integrale, con un feed dedicato a ogni disciplina di Milano-Cortina 2026.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Olimpiadi Invernali

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS