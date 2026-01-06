TORINO - A un mese dalla Cerimonia d’Apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, Warner Bros. Discovery (WBD) svela oggi la sua squadra completa di campioni degli sport invernali che saranno volti esclusivi sui canali Eurosport e le piattaforme HBO Max e discovery+. L’Italia annuncia due icone nazionali come nuovi volti esclusivi di Eurosport: la pattinatrice di figura Carolina Kostner e il discesista Kristian Ghedina. Carolina Kostner, da sempre amatissima, bronzo a Sochi 2014, campionessa mondiale nel 2012 e 5 volte oro europeo, sarà ai microfoni di Eurosport da Milano. Kristian Ghedina, mito degli anni Novanta con 13 vittorie in Coppa del Mondo di sci alpino, tra cui le celebri discese di Cortina, Wengen, Val Gardena, Beaver Creek e Kitzbühel, commenterà le gare olimpiche di sci alpino dalla WBD House di Cortina d’Ampezzo. Su HBO Max e discovery+ i Giochi Olimpici saranno in versione integrale, con un feed dedicato a ogni disciplina di Milano-Cortina 2026.

