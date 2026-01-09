FiberCop è partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano Cortina 2026

I commenti di Varnier e Sarmi
Questa sponsorizzazione segna una tappa fondamentale nel percorso di crescita di FiberCop il cui obiettivo è garantire connettività ad alte prestazioni, contribuendo attivamente all'inclusione digitale, alla sostenibilità e allo sviluppo economico del Paese. La collaborazione con Milano Cortina 2026 conferma il ruolo di FiberCop e la sua consolidata esperienza nel settore delle reti digitali d’avanguardia. Andrea Varnier, ad di Milano Cortina 2026: «Avere un partner come FiberCop è di fondamentale importanza strategica. I Giochi richiedono una rete molto complessa per la connettività: dobbiamo garantire velocità, qualità e continuità non solo per il funzionamento interno e logistico dell’evento ma anche per le immagini che verranno trasmesse al mondo intero, quelle che resteranno per sempre nella storia dello sport e dell’Italia. Per Milano Cortina 2026, edizione con sedi dislocate tra città e montagna, la collaborazione con un’azienda leader nella gestione della rete fissa, si rivela essenziale per il periodo dei Giochi e oltre Milano Cortina 2026».
«La collaborazione con la Fondazione Milano Cortina 2026 rappresenta per FiberCop un motivo di grande orgoglio» ha dichiarato Massimo Sarmi, presidente e ad di FiberCop. «I Giochi saranno una vetrina per l’Italia e un’opportunità per dimostrare come infrastrutture digitali moderne e capillari possano abilitare eventi complessi e globali rappresentando un’eredità duratura per il Paese. FiberCop è nata per essere tra i protagonisti della trasformazione digitale del Paese, e far parte del team di Sponsor di questo evento conferma la nostra volontà di essere presenti nei momenti in cui si costruisce il presente ed il futuro dell’Italia».
FONDAZIONE MILANO CORTINA 2026
L’obiettivo della Fondazione Milano Cortina 2026, in accordo con il Comitato Olimpico Internazionale (CIO), il Comitato Paralimpico Internazionale (IPC), il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le Città di Milano e di Cortina d’Ampezzo, la Regione del Veneto e la Regione Lombardia, le Province autonome di Trento e Bolzano, è quello di pianificare, organizzare, finanziare e realizzare i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina nel 2026. Istituita il 9 dicembre 2019, la Fondazione Milano Cortina 2026 è guidata dal Presidente Giovanni Malagò e dal CEO Andrea Varnier.
FIBERCOP
FiberCop gestisce l’infrastruttura di rete digitale più avanzata, estesa e capillare d’Italia. Dispone di circa 27 milioni di km di fibra ottica già posati, 10.500 centrali, oltre 160.000 armadi ripartilinea e più di 114,3 milioni di km di rete in rame. Questa infrastruttura è supportata da oltre 18.300 professionisti presenti in tutta Italia, impegnati a realizzare la rete del futuro in linea con gli obiettivi dell’Agenda Digitale Europea: connessione a 1 Giga per tutta la popolazione entro il 2030. Gli azionisti di FiberCop sono il fondo statunitense KKR Infrastructure, il fondo pensione canadese CPP Investments, il fondo di Abu Dhabi ADIA, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) e il fondo infrastrutturale italiano F2i.