Pattinaggio protagonista a Parma con lo spettacolo Olympics© .

“Olympics un sogno su pattini ” è lo spettacolo che ieri ha animato il Teatro Farnese di Parma , in occasione del passaggio in città della Fiamma Olimpica. I Campioni mondiali della nazionale azzurra di pattinaggio artistico hanno dato vita a un vero e proprio show sotto la direzione artistica di Marta Bravin e Paola Fraschini .

Una nuova importante partnership per la Federazione Sport Rotellistici Skate Italia che, in collaborazione con il Comune di Parma, organizzatore della manifestazione, prosegue nel suo obiettivo di portare il pattinaggio in contesti prestigiosi, grazie al progetto di Pattinaggio Creativo.

L'iniziativa promossa dall'Assessorato alla Cultura e al Turismo di Parma in collaborazione con il Ministero della Cultura e con il Complesso Monumentale della Pilotta, Skate Italia e supportata dall'Assessorato allo Sport del Comune, che ha voluto far conoscere e valorizzare una delle sue bellezze storico-artistiche, tra le più conosciute nel mondo. Un evento gratuito che ha fatto registrare il sold out nei tre spettacolireplicati ieri alle 16.30, 17.30 e 18.30.

"Siamo davvero orgogliose di aver portato il pattinaggio in un contesto così prestigioso e straordinario - hanno dichiaratoMarta Bravin e Paola Fraschini, direttrici artistiche della manifestazione - Abbiamo preparato un evento ad alto impatto scenico con effetti tridimensionali che solo il pattinaggio artistico può realizzare. Si tratta di una grande opportunità per i nostri campioni e siamo molto grate al direttore Stefano L'Occaso, all'Assessore Lavagetto e a tutta l'amministrazione del Comune di Parma".

La performance è stata l’occasione per celebrare nel migliore dei modi il passaggio in città della Fiamma Olimpica per gli imminenti Giochi invernali di Milano-Cortina 2026, in un contesto straordinario come il Teatro Farnese, uno dei più particolari di tutta Europa, di epoca barocca.

Il Cast: Eccellenze Mondiali in Pista

Ad esibirsi Gherardo Altieri Degrassi e Roberta Sasso, campioni del mondo assoluti sia in coppia che in solo dance, Elvis Martinello, campione del mondo assoluto specialità inline, Clara Barattoni, argento mondiale Senior inline, Leonardo Boselli, oro in Coppa Europa 2025 specialità solo dance, Davide Spadafora, vicecampione europeo Junior inline, Margaux Feliciani, bronzo assoluto ai campionati italiani nella categoria cadetti inline, Valentina Pozzoli,campionessa italiana assoluta categoria Allievi inline e le atlete nazionali Senior Alessia Malerba, Alessia Mangiarano e Veronica Iattoni. Hanno partecipato all’evento anche gli atleti della polisportiva Sport Culture di Monza, in collaborazione con Dreaming Ice in Parma.

Un Ponte verso Milano-Cortina e l'Inclusività

Il comune di Parma ha voluto fortemente questo evento per prepararsi nella maniera migliore al titolo che la città riceverà nel 2026 di Capitale Europea dello Sport Inclusivo. All'intero dello spettacolo infatti è stato inserito un quadro coreografico d'eccezione. Grazie alla collaborazione con DiversitAbility,diretto da Erika Ferrari, hanno partecipato anche i due performer in carrozzina Tutor Crisan e Sandra Boretti.

"Abbiamo accolto subito con entusiasmo la richiesta del Comune di Parma - hanno sottolineato Marta Bravin e Paola Fraschini- perché avevamo già sperimentato coreografie tra pattinatori e performer in carrozzina. La sinergia che si instaura, essendo tutti su ruote, è immediata”.

“Parma ha regalato a tutti un evento iconico della sua arte e della sua storia, ma anche della sua identità generosa ed inclusiva. La città accoglie con uno straordinario patrimonio di spazi e di tradizioni, ma anche con la voglia di fare squadra e di non lasciare indietro nessuno - ha detto il Vice Sindaco con delega a Cultura e Turismo Lorenzo Lavagetto - Cultura e sport hanno la forza di costruire leggende, storie ed eroi. Quando riescono a farlo abbracciando un territorio, si fanno memoria e valore della sua comunità”.

Questa performance ha un valore importante anche per la Federazione Skate Italia che da anni supporta lo sport inclusivo e che presto promuoverà la nascita di nuove discipline di gara per pattinatori e performer in carrozzina.