Fiamma Olimpica, da Chiellini a Bagnaia e Girelli: tappa speciale e tedofori d'eccezione a Torino

La Fiamma Olimpica è passata anche da Torino, in una tappa molto speciale. Si trattava della trentacinquesima tappa del Grande Viaggio che culminerà con la Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 il 6 febbraio a Milano. La Fiamma Olimpica ha ‘toccato’ tanti luoghi iconici del capoluogo piemontese, dalla Mole Antonelliana a Piazza Castello, in una giornata che ha coinvolto diversi tedofori d’eccezione. Tra questi anche il motociclista tre volte Campione mondiale Francesco “Pecco” Bagnaia , che ha ricevuto la Torcia da Giorgio Chiellini , ex calciatore della Juventus e attuale Director of Football Strategy dei bianconeri.

Chiellini: "Sono davvero orgoglioso"

"Ho un bellissimo ricordo delle Olimpiadi 2006 e di come Torino è cambiata. Credo che le Olimpiadi abbiano qualcosa di unico. Ho avuto la fortuna di farne una estiva, ad Atene 2004, e a Torino ne vissi una per tutto il 2006. È un ricordo indelebile. Sono davvero orgoglioso di poter portare la Fiamma Olimpica” ha detto l’ex difensore della Vecchia Signora. Alla tappa piemontese, inoltre, hanno preso parte come tedofori, tra gli altri, anche la calciatrice Cristiana Girelli, attaccante della Juventus e capitana della nazionale italiana, il pallavolista Ivan Zaytsev e l’ex pattinatore Stefano Donagrandi.

