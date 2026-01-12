Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Fiamma Olimpica, da Chiellini a Bagnaia e Girelli: tappa speciale e tedofori d'eccezione a Torino

Continua il Grande Viaggio della Torcia in vista delle Olimpiadi Invernali. Tra i protagonisti anche il dirigente della Juve: "Sono davvero orgoglioso"
2 min

La Fiamma Olimpica è passata anche da Torino, in una tappa molto speciale. Si trattava della trentacinquesima tappa del Grande Viaggio che culminerà con la Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 il 6 febbraio a Milano. La Fiamma Olimpica ha ‘toccato’ tanti luoghi iconici del capoluogo piemontese, dalla Mole Antonelliana a Piazza Castello, in una giornata che ha coinvolto diversi tedofori d’eccezione. Tra questi anche il motociclista tre volte Campione mondiale Francesco “Pecco” Bagnaia, che ha ricevuto la Torcia da Giorgio Chiellini, ex calciatore della Juventus e attuale Director of Football Strategy dei bianconeri.

Chiellini: "Sono davvero orgoglioso"

"Ho un bellissimo ricordo delle Olimpiadi 2006 e di come Torino è cambiata. Credo che le Olimpiadi abbiano qualcosa di unico. Ho avuto la fortuna di farne una estiva, ad Atene 2004, e a Torino ne vissi una per tutto il 2006. È un ricordo indelebile. Sono davvero orgoglioso di poter portare la Fiamma Olimpica” ha detto l’ex difensore della Vecchia Signora. Alla tappa piemontese, inoltre, hanno preso parte come tedofori, tra gli altri, anche la calciatrice Cristiana Girelli, attaccante della Juventus e capitana della nazionale italiana, il pallavolista Ivan Zaytsev e l’ex pattinatore Stefano Donagrandi.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Olimpiadi Invernali

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS